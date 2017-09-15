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Новости Нижнего Тагила

Бабье лето задержится в Нижнем Тагиле на предстоящие выходные

15 сентября 2017, 15:00Добавить новость
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По прогнозам синоптиков, бабье лето продержится в Нижнем Тагиле еще несколько дней. 

В предстоящие выходные в Нижнем Тагиле сохранится теплая солнечная погода с переменной облачностью.

 

15 сентября в пятницу воздух прогреется до 20 градусов тепла. В ночь на субботу ожидается +11 оС. Днем 16 сентября температура поднимется до +22оС, предстоит солнечная безоблачная погода. Ветер юго-западный, до 4 м/с.

 

В воскресенье будет немного прохладнее – ночью до +11 оС, днем от +14 до +16 оС. Погода по-прежнему будет солнечной, ветер ожидается северо-западный до 6 метров в секунду.

Погода в Нижнем Тагиле на неделю

 
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Погода в Нижнем Тагиле
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Свердловская область
Нижний Тагил
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Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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