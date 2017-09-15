Бабье лето задержится в Нижнем Тагиле на предстоящие выходные

По прогнозам синоптиков, бабье лето продержится в Нижнем Тагиле еще несколько дней.

В предстоящие выходные в Нижнем Тагиле сохранится теплая солнечная погода с переменной облачностью.

15 сентября в пятницу воздух прогреется до 20 градусов тепла. В ночь на субботу ожидается +11 оС. Днем 16 сентября температура поднимется до +22оС, предстоит солнечная безоблачная погода. Ветер юго-западный, до 4 м/с.

В воскресенье будет немного прохладнее – ночью до +11 оС, днем от +14 до +16 оС. Погода по-прежнему будет солнечной, ветер ожидается северо-западный до 6 метров в секунду.