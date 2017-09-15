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Новости Нижнего Тагила

Невьянская башня стала самым посещаемым туристами объектом в Свердловской области

15 сентября 2017, 18:05Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,Невьянск,Невьянская башня,туризм,музей-заповедник,гора Белая,музей

Наклонная башня в Невьянске стала самым посещаемым туристическим объектом региона прошедшего лета.

Центр развития туризма Свердловской области провел мониторинг популярных мест летом 2017 года для туристов в Уральском регионе. Самым посещаемым объектом в области стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Наклонную башню посетили больше 70 тысяч человек.

 

В числе других популярных мест этого лета в Центре отметили некоторые объекты Нижнего Тагила. Так, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» побывали 30 тысяч человек. Еще 30 тысяч посетили горнолыжный комплекс «Гора Белая», пишет «Накануне.ru».

 

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