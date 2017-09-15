Невьянская башня стала самым посещаемым туристами объектом в Свердловской области

Наклонная башня в Невьянске стала самым посещаемым туристическим объектом региона прошедшего лета.

Центр развития туризма Свердловской области провел мониторинг популярных мест летом 2017 года для туристов в Уральском регионе. Самым посещаемым объектом в области стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Наклонную башню посетили больше 70 тысяч человек.

В числе других популярных мест этого лета в Центре отметили некоторые объекты Нижнего Тагила. Так, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» побывали 30 тысяч человек. Еще 30 тысяч посетили горнолыжный комплекс «Гора Белая», пишет «Накануне.ru».