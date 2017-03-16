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Новости Нижнего Тагила

Викторина для юных тагильчан по творчеству Владислава Крапивина пройдет 29 марта

16 марта 2017, 18:40Добавить новость
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В Нижнем Тагиле пройдет школьная викторина, посвященная творчеству детского писателя Владислава Крапивина, об этом сообщается на официальном сайте города.  В Крапивинской викторине примут участие школьники от 7 до 14 лет. Мероприятие пройдет в актовом зале школы №80 29 марта. История таких литературных соревнований началась в 2013 году. Организаторы ставят себе целью познакомить школьников с творчеством писателя, возродить семейное чтение и развить творческие способности детей. 

В этом году в соревнованиях смогут принять участие не только школьники, но и их родители и болельщики: они тоже будут иметь возможность отвечать на вопросы викторины. Среди них будет разыгран специальный поощрительный приз. Кроме литературного конкурса, состоится и конкурс рисунков. В нем примут участие все желающие в возрасте до 18 лет. 

До 24 марта продолжается прием заявок на участие в викторине и рисунков.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте добрыйтагил.рф. или по телефону: 341 – 841. Заявку на участие можно прислать по электронной почте: familycentre@mail.ru.
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