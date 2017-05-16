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Новости Нижнего Тагила

Благотворительный праздник «Белый цветок» проходит в Нижнем Тагиле

16 мая 2017, 10:30Добавить новость
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Нижнетагильская епархия проводит благотворительный праздник «Белый цветок». Цель мероприятия – сбор средств для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. 

Праздник включает в себя различные интересные мероприятия для детей и взрослых – концерт, ярмарка, мастер-классы и др.

Собранные средства передадут фонду «Ты не одна». Пожертвование можно сделать в храме на Металлургов, 32. Финальный концерт пройдет 28 мая в парке им. Бондина в 14.00.

Также можно посетить благотворительный концерт классической музыки, который пройдет 19 мая в 18.00 в зале Нижнетагильской филармонии. И благотворительный кинопоказ, который состоится 23 мая в 18.00 в кинотеатре «Красногвардеец», фильм о жизни Николая II.

Вся информация по тел. 8 (3435) 32-40-85; 8-904-177-60-26.

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