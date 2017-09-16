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Новости Нижнего Тагила

Билеты на кинофильм «Матильда» массово скупают в Екатеринбурге

16 сентября 2017, 14:00Добавить новость
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В столице Урала в первый день продаж продано более 10% билетов на премьеру «Матильды».

Крупнейшие кинотеатры Екатеринбурга были весьма удивлены такому спросу. Обычно в первый день продаж удается продать около 1% билетов.

 

Как пишет REGNUM, во время показов фильма, кинотеатры города будут охранять казачье сообщество «Станица державная». Заявление о намерении защиты зрителей поступило от казаков после того, как некий православный активист врезался во вход кинотеатра «Космос» и пытался его поджечь.

 

Сами казаки при этом в кинотеатры заходить не будут – они займутся патрулированием территорий объектов.

 

Напомним, что в Нижнем Тагиле также будут проводиться показы фильма «Матильда». Показы кинокартины начнутся с 26 октября.

 

 
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