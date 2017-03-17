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Новости Нижнего Тагила

Поэтическая акция «Незавершимые стихи» состоится в Нижнем Тагиле во Всемирный День Поэзии (ФОТО)

17 марта 2017, 15:40Добавить новость
Нижний Тагил,поэзия,стихи,НТГСПИ,ФСИ,РГППУ,поэт,творчество,искусство,афиша
Акция «Незавершимые стихи» состоится 21 марта 2017 года в 14:30. в отделении сценических искусств НТГСПИ. Её проведение посвящается отмечаемому в этот день Всемирному Дню Поэзии.

В программе творческой акции:

  • поэтические видеобращения к тагильчанам поэтов Санкт-Петербурга (Алексей Дунев, Дмитрий Бобылев), Екатеринбурга (Александр Вавилов, Сергей Ивкин, Ольга Мехоношина, Владимир Кондратьев), Троицка (Вадим Балабан), Кыштыма (Александр Петрушкин), Башкортостана (Егор Мирный)…
  • поэзия в музыке, театре, хореографии (педагоги, студенты и выпускники отделения сценических искусств, колледжа искусств, педагогического колледжа № 1, экспериментальная группа «Женитьба ХрюШи»)
  • отрывки из поэтического спектакля «Три лика России» (Заслуженная артистка РФ Л.М.Чехута)
  • поэзия и живопись (литературно-музыкальная постановка «Небом единым жив человек»)
  • экскурсия по выставке тагильской пастели «Меловой период – 2».

 

Возможен также приезд Сергея Данилова (автора текстов и френд-исполнителя группы «Сансара»), но его участие вживую пока под вопросом, -- поделился с журналистом TagilCity.ru один из организаторов акции – руководитель отделения сценических искусств - Алексей Миронов.

Вход на мероприятие будет свободным. Отделение сценических искусств НТГСПИ располагается по адресу ул. Садовая, 95.

Нижний Тагил,поэзия,стихи,НТГСПИ,ФСИ,РГППУ,поэт,творчество,искусство,афиша
Афиша мероприятия. 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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