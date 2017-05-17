| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Мы хмурые, как небо над Тагилом»: группа «Каста» спела песню про уральский город

17 мая 2017, 14:45Добавить новость
культура,Нижний Тагил,Музыканты,музыка,каста,рэп,альбом,песня,эстрада,шоу-бизнес
Отечественая рэп-группа «Каста»  из Ростова после  9 лет молчания выпустила новый альбом. Он вышел два дня назад, 15 мая. В одной из песен музыканты упомянули Тагил. Как относятся тагильчане к такой «популярности»?

В альбоме есть песня, которая называется «Скрепы» с такими строчками в припеве.

 

«От колыбели и до могилы

Мы хмурые, как небо над Тагилом.

Куда не глянь - абсурд и дебилы

А-а-а, обстановка неплоха!»

 

Соответствует ли взгляд со стороны на наш город в действительности - вопрос открытый.

 

Сам альбом не зацепил, если бы не строчки про Тагил. Но никакого негатива не испытал. Ну а что? У нас и вправду хмурое небо, -- пояснил один из жителей Нижнего Тагила.

 

Ранее польский блогер опубликовал видео, на котором он сравнивает рабочий Нижний Тагил с курортным городом Сивас в Турции. А в начале 2010-х наш город попал на экраны ТНТ, после этого зародилась фраза «Тагил рулит».

 

 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017» пройдет в Нижнем Тагиле (ФОТО) 18 апреля, 14:20
Петиция в защиту Вики Стариковой из Нижнего Тагила предлагает выгнать Ренату Литвинову из жюри шоу «Минута славы» 8 марта, 15:40
Известный продюсер Максим Фадеев высказался в защиту выступления юной тагильчанки Вики Стариковой на шоу «Минута славы» (ФОТО, ВИДЕО) 4 марта, 16:30 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 588
Подписаться на новости