«Мы хмурые, как небо над Тагилом»: группа «Каста» спела песню про уральский город

В альбоме есть песня, которая называется «Скрепы» с такими строчками в припеве.

«От колыбели и до могилы

Мы хмурые, как небо над Тагилом.

Куда не глянь - абсурд и дебилы

А-а-а, обстановка неплоха!»

Соответствует ли взгляд со стороны на наш город в действительности - вопрос открытый.

Сам альбом не зацепил, если бы не строчки про Тагил. Но никакого негатива не испытал. Ну а что? У нас и вправду хмурое небо, -- пояснил один из жителей Нижнего Тагила.

Ранее польский блогер опубликовал видео, на котором он сравнивает рабочий Нижний Тагил с курортным городом Сивас в Турции. А в начале 2010-х наш город попал на экраны ТНТ, после этого зародилась фраза «Тагил рулит».