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Новости Нижнего Тагила

Праздник для читающих семей прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

17 мая 2017, 10:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке прошел праздник для читающих семей города. На мероприятие пришли более 30 семей.

Любовь к чтению в этих семьях передается из поколения к поколению. На праздник пришли не только дети с родителями, но даже бабушки и дедушки.

Каждая семья презентовала свою любимую книгу. Некоторые показали художественные номера. Среди любимых книг были отмечены рассказы про животных, детские книги и Библия.

Все участники получили грамоты и дипломы, а музыкальное сопровождение вечера организовала студия «Элегия».


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Фото: Центральная городская библиотека

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