Праздник для читающих семей прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке прошел праздник для читающих семей города. На мероприятие пришли более 30 семей.

Любовь к чтению в этих семьях передается из поколения к поколению. На праздник пришли не только дети с родителями, но даже бабушки и дедушки.





Каждая семья презентовала свою любимую книгу. Некоторые показали художественные номера. Среди любимых книг были отмечены рассказы про животных, детские книги и Библия.





Все участники получили грамоты и дипломы, а музыкальное сопровождение вечера организовала студия «Элегия».







Фото: Центральная городская библиотека