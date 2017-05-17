Собаку отобрали в ветеринарном кабинете у жительницы Нижнего Тагила: законно или нет? (ФОТО, ВИДЕО)

В конце апреля Ирина увидела в интернете объявление, в котором в «добрые руки» бесплатно отдавалась молодая собака. Образ четвероногого друга сразу запал в душу тагильчанке, поэтому она решилась взять собаку:

Заводить четвероногого друга, я не планировала вообще. Это очень большая ответственность. Но эти глаза черного симпатяги, грустно смотрящие на меня с фото объявления, сразили меня наповал. Решено! Я его забираю! Я сделаю для него всё, что в моих силах, чтобы эти грустные глаза искрились от счастья, -- описала редакции TagilCity.ru свои тогдашние эмоции Ирина.

Женщина позвонила по телефону, указанному в объявлении, и ответила на множество разнообразных вопросов. Встречу назначили на следующий день, 26 апреля, в ветеринарном кабинете «Три кота». Собаку по кличке Сэм должны были привезти туда с передержки. Предупредили о наличии паспорта при себе.

Выдали мне Сэма на руки. Позвали для подписания договора о передаче животного. Несколько раз напомнили, что по достижению Сэмом восьми месяцев, я обязана явиться к ним в кабинет для процедуры стерилизации. Также многократно сказали, что у них все услуги предоставляются в рассрочку, если вдруг у меня возникнут финансовые проблемы. Если что-то со здоровьем щенка будет не в порядке, я буду обязана позвонить в «Три кота» и предупредить, что приеду с заболевшим питомцем на прием, -- вспоминает тагильчанка.

По дороге домой щенка вырвало, но Ирина не придала этому большого значения, решив, что тот что-то не то съел или перенервничал. Только пришлось заплатить таксисту за чистку салона. Но дома, как говорит тагильчанка, собаке стало значительно хуже — начались понос и рвота. В «Трех котах» ей сообщили, что на передержке собаки содержатся на улице, могли что-то съесть. На следующий день женщина решила обратиться в клинику на ГГМ.

Это ведь моя собака, и я могу выбирать место, где её лечить. Там щенка сразу положили под капельницу, назначили лечение. Сначала было подозрение на чумку, но потом решили, что это что-то бактериальное. Все это время мне поступали звонки от кураторов. Я не могла отвечать на каждый, потому что была занята. Когда большая часть процедур была пройдена, и собаке стало лучше, мы перевелись в ветеринарную клинику на Тагилстрое, поближе к дому. Там сказали, что лечение было правильным, -- рассказала тагильчанка.

Всего на лечение собаки женщина потратила порядка 12-15 тысяч рублей. По словам Ирины, ветеринары в «Трёх котах» были недовольны тем, что она обратилась в другие клиники. После долгих уговоров они убедили её привезти Сэма к ним на осмотр. Однако домой женщина вернулась уже без собаки:

Щенок как чувствовал. Он сопротивлялся, упирался. Я его на руках туда затащила, а ветеринар Помпова сказала, что это больше не моя собака. Говорит — иди отсюда, и уносит его наверх, на улицу. Я за ней, прошу отдать собаку. Тут вышла директор Смольникова, Помпова ей кричит — подержи её. Та схватила меня и держит. Я разревелась, а они — может психушку или охрану вызвать, чтобы её вытурили? Я собрала волю в кулак и прекратила выть. Встала, вышла на улицу, успокоилась, включила камеру и пошла назад.

Чеков и рецептов, которые выписали в других клиниках, у Ирины не осталось. По её словам, их попросила посмотреть куратор, чтобы показать ветеринарам в «Трех котах», но так и не вернула.

Журналист портала TagilCity.ru обратился в «Три кота», чтобы узнать, чем было обосновано их решение забрать собаку. Ветеринар Ольга Помпова объяснила, что, по их мнению, женщина оказалась пьющей, а поэтому она не подходит для того, чтобы быть хозяйкой собаки:

Я сама у неё собаку забирала. У меня щенок жил на передержке. Женщина оказалась запойной. С кураторами она общаться отказывалась. Несколько дней подряд на звонки кураторов отвечала пьяная. Куратор приезжала к ней. Женщина целый спектакль разыграла. Пьяные личности мужского пола там тусовались. Собачку доставала из подвала 15-летняя девочка. Она переживала о ней — где она, куда попала. Поэтому собаку решили забрать. По условиям договора, мы имеем право забрать щенка назад, -- сказала ветеринарный врач.

Ирина Калашникова действительно упоминала, что к ней домой одновременно с куратором приходил бывший гражданский муж, которого она не хотела видеть. От него она постаралась как можно скорее избавиться. Ранее она посылала кураторам видеоотчет о состоянии собаки. На видеозаписи кураторы увидели «пакеты винного магазина с тарой на выброс». Порталу TagilCity.ru Ирина пояснила, что бутылка из-под вина и чекушка, которые видно на видео, нужны её бабушке на даче. А в пакете винного магазина была мультиварка. В двух других пакетах лежали вещи, подготовленные для благотворительной акции.

В интернете, на сервисе Flamp, отзывы на ветеринарный кабинет «Три кота» сильно разнятся. Есть как позитивные, так и резко негативные. Чтобы узнать о репутации кабинета среди зоозащитников Нижнего Тагила, журналист портала TagilCity.ru обратился к Диане Гордеевой, учредителю благотворительного фонда «Добрые руки».

Там работала печально известная Наталья Конева, после которой в съёмном доме остались трупы собак и кошек, взятых на передержку. Она их голодом морила. Как бы кабинет не хвалили некоторые люди, мне он не внушает никакого доверия. То ли у них ветеринарная клиника, то ли ведётся пристройка животных. Непонятно. Помните ещё, была громкая история с Лилией Ярынкиной, в садах, на Вагонке. Наш фонд изымал у неё животных. Они почти все были инвалиды, очень истощены. Трупы складировались прямо на садовом участке. Была жуткая вонь. Этот «приют» был связан с «Тремя котами». Ирину Калашникову я знаю по соцсетям. Мне кажется, что она ответственный человек, пристраивает животных. Чем может, она помогает животным, -- рассказала Диана.

В течение недели, после того, как лишилась собаки, Ирина Калашникова звонила в ветеринарный кабинет «Три кота», однако в ответ слышала лишь грубость, выраженную порой в нецензурной форме. Некоторые из этих диалогов она записала с помощью специального приложения. Из-за обилия мата, портал TagilCity.ru не стал их публиковать.