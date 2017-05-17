5 372 путёвки будут предоставлены на отдых в лагерях детям из Нижнего Тагила

В управление образования уже поступило 7 394 заявления на отдых в лагерях. Общее количество путевок, по данным управления образования, составляет 5 372 штуки.

Предполагается, что 1 июня стартуют первые заезды. За несколько дней до этого специальная комиссия осуществит приёмку оздоровительных учреждений.





Отмечается, что одной из особенностей отдыха в 2017 году станет возможность доставки детей до места на семейном транспорте. По мнению организаторов, это отличный повод для того, чтобы родители лично проверили условия отдыха своего ребёнка. Для тех, кто не сможет добраться с родителями на личном транспорте, будет организован автобус.





Помимо этого участники совещания обсудили ряд рабочих вопросов об охране территории, доставке продуктов, обеспечении кадрами и многое другое, передает пресс-служба мэрии.