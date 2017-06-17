| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Виртуальные экскурсии по музею современного искусства в Москве будут доступны на Одноклассниках

17 июня 2017, 10:40Добавить новость
выставка,культура,музей,Россия,сайт,искусство,одноклассники,социальная сеть
Социальная сеть Одноклассники совместно с музеем современного искусства «Гараж» запускают онлайн-экскурсии, посвященные выставкам нынешнего лета.

Так, каждую среду с 21 июня по 12 июля в 18:00 по московскому времени экскурсовод в режиме реального временен будет рассказывать об актуальных экспозициях. Трансляции будут проходить в группе «Гаража» в Одноклассниках.

Уже в следующую среду, 21 июня, любители современного искусства узнают о первой персональной выставке знаменитого архитектора Дэвида Аджайе в России. 28 июня виртуальные посетители побывают на выставке Рэймонда Петтибона, где представлено около 400 произведений художников второй половины XX века. 5 июля экскурсовод будет повествовать о панораме искусства народных художников Конго «Худпром Конго: живопись для народа». 12 июля, в последний день виртуального музея, пользователи Одноклассников побывают на выставке нонконформистов Игоря Холина и Генриха Сапигру. Она называется «Холин и сапгир. На правах рукописи».

Кстати, музей и Одноклассники сотрудничают не в первый раз. Ранее экскурсоводы уже проводили несколько эфиров на Триеннале российского современного искусства.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Тагильчане смогут увидеть каменные пейзажи на новой выставке в музее природы 14 июня, 07:30
Одноклассники запустили еженедельные рейтинги самых популярных песен России 9 июня, 08:15
80 тагильских подносов представлены на выставке «Живописное чудо» в Усть-Каменогорске 18 мая, 13:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 44
Подписаться на новости