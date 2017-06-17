Воспитанники нижнетагильского детского морского центра «Парус» побывали в лагере «Артек» (ВИДЕО)

Юные тагильчане, которые посещают морской кружок в ГДДЮТ, побывали в лагере «Артек».

В этом году счастливчиками, которые побывали в лагере «Артек» стали трое юных тагильчан. Одна из них – Марина Соловьева – получила награду за знание морских узлов.





Посещения от лагеря – незабываемые. Это и новые друзья, и игры, новые знания, учеба, смена обстановки, ежедневный выход в море. Сами ребята отмечают, что они отдохнули, набрались нового опыта, нашли друзей и хотят приехать в «Артек» еще раз.





Деятельность организации заключается в следующем: дополнительное образование детей и подростков, подготовка основ мореходства, знакомство ребят с яркими страницами истории развития флота и мореплавания в России, знакомство детей со специфическими знаниями из области морских профессий, развитие инициативы и самостоятельности детей, -- отмечает Марина Соловьева.





