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Новости Нижнего Тагила

Делегация студентов из Южной Кореи встретилась с тагильчанами в городской библиотеке (ФОТО)

17 июля 2017, 10:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в библиотеке №2 прошла встреча читателей со студентами из Южной Кореи.

Круглый стол в рамках программы «Вместе вокруг света» объединил людей разных возрастов и национальностей. Корейская делегация в составе 11 человек очаровала всех посетителей библиотеки.

Перед публикой выступили трое студентов, которые рассказали о своей стране, семье, институте, где они учатся. Также студенты рассказали о том, какие виды спорта у них популярны, о том, чем любят заниматься корейцы в свободное время. Интересно, что в Корее при рождении ребенку приписывают один год, а значит, официально, корейцы на год старше своего биологического возраста.

Ребята рассказали, что Нижний Тагил произвел на них впечатление гостеприимного города. Поразил вид с Лисьей горы и множество корейской техники на улицах города. Гости из зарубежья угостили тагильчан национальным напитком, а те, в свою очередь, подарили им самоцветные минералы.

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Фото: Центральная городская библиотека

 

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