Делегация студентов из Южной Кореи встретилась с тагильчанами в городской библиотеке (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в библиотеке №2 прошла встреча читателей со студентами из Южной Кореи.

Круглый стол в рамках программы «Вместе вокруг света» объединил людей разных возрастов и национальностей. Корейская делегация в составе 11 человек очаровала всех посетителей библиотеки.





Перед публикой выступили трое студентов, которые рассказали о своей стране, семье, институте, где они учатся. Также студенты рассказали о том, какие виды спорта у них популярны, о том, чем любят заниматься корейцы в свободное время. Интересно, что в Корее при рождении ребенку приписывают один год, а значит, официально, корейцы на год старше своего биологического возраста.





Ребята рассказали, что Нижний Тагил произвел на них впечатление гостеприимного города. Поразил вид с Лисьей горы и множество корейской техники на улицах города. Гости из зарубежья угостили тагильчан национальным напитком, а те, в свою очередь, подарили им самоцветные минералы.





Фото: Центральная городская библиотека