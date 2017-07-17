Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств получила премию губернатора Свердловской области (ФОТО)

Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Агеева Марина Владимировна получила премию губернатора Свердловской области.

Премия им. О.Е. Клера присуждена директору «За значительный вклад в развитие музейного дела в Свердловской области». Марина Агеева работает в музее уже 40 лет, 27 из них – на должности директора. Она отмечена, как грамотный специалист, хороший управленец и организатор выставок. Она автор более 50-ти научных публикаций.





Помимо этого, Марина Агеева является заслуженным работником культуры.







Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств