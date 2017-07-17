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Новости Нижнего Тагила

Социальная сеть «Одноклассники» открыла пользователям счетчики просмотров личных публикаций (ФОТО)

17 июля 2017, 16:25Добавить новость
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В социальной сети «Одноклассники» стала доступна новая функция. Сейчас не только администраторы групп, но и пользователи будут иметь возможность узнать количество просмотров их личных публикаций на сайте «ОК».

В соцсети «Одноклассники» под каждым публикуемым постом появится счетчик просмотров. Ранее эта функция была доступна в группах. И только администраторы имели возможность пользоваться ею.

Сейчас счетчики просмотров доступны в веб-версии социальной сети. Но позже они будут добавлены в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. При этом в статистике уже сейчас учитываются просмотры со всех платформ.

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Фото: «Одноклассники»

Как считает Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта «Одноклассники», данное новшество позволит авторам оценить интерес аудитории и улучшить работу над контентом. Причем, алгоритм продуман так, что можно будет избежать искусственного «накручивания» просмотров. 

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