Социальная сеть «Одноклассники» открыла пользователям счетчики просмотров личных публикаций (ФОТО)

В социальной сети «Одноклассники» стала доступна новая функция. Сейчас не только администраторы групп, но и пользователи будут иметь возможность узнать количество просмотров их личных публикаций на сайте «ОК».

В соцсети «Одноклассники» под каждым публикуемым постом появится счетчик просмотров. Ранее эта функция была доступна в группах. И только администраторы имели возможность пользоваться ею.





Сейчас счетчики просмотров доступны в веб-версии социальной сети. Но позже они будут добавлены в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. При этом в статистике уже сейчас учитываются просмотры со всех платформ.





Фото: «Одноклассники»





Как считает Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта «Одноклассники», данное новшество позволит авторам оценить интерес аудитории и улучшить работу над контентом. Причем, алгоритм продуман так, что можно будет избежать искусственного «накручивания» просмотров.