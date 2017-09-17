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Детский сад для детенышей обезьян открылся в зоопарке Екатеринбурга

17 сентября 2017, 14:55Добавить новость
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Детеныши обезьян в екатеринбургском зоопарке теперь будут проживать в специальном вольере, оборудованном для малышей.

В екатеринбургском зоопарке 16 сентября открылся детский сад для маленьких обезьян. Там содержатся приматы 2-3 месячного возраста, которых не выкармливает мать. Детеныши уже способны самостоятельно передвигаться по вольеру.

Как рассказала менеджер по опеке зоопарка Елена Дронова, детский сад оборудован всем необходимым для малышей. Здесь есть лестницы, полки, различные конструкции для лазания. Также есть мягкие игрушки и кубики.

Сейчас в специальном вольере уже живут детеныши капуцина-плаксы и мандрила. К переводу на новое место готовится детеныш восточного колобуса. Из детского сада обезьяны будут переведены во взрослый вольер, сообщает Российская Газета.

 
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