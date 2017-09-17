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Новости Нижнего Тагила

Яблоневая аллея появилась в Екатеринбурге к юбилею гражданской обороны РФ (ФОТО)

17 сентября 2017, 13:30Добавить новость
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В преддверии юбилея образования гражданской обороны в России сотрудники МЧС высадили в Екатеринбурге аллею молодых яблонь.

Сотрудники МЧС в Екатеринбурге высадили аллею яблоневых деревьев. Мероприятие было приурочено к 85-летию образования гражданской обороны России, которое отмечается 4 октября.

 

Памятная аллея из яблонь появилась возле пожарно-спасательной части № 305. Как сообщили сами сотрудники подразделения, они давно задумывались об облагораживании этой территории. Теперь новые насаждения будут напоминать о памятном дне.

 

Как сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области, в высадке молодых саженцев спасателям помогали курсанты из Уральского техникума «Рифей». Спасатели разных поколений совместно высадили десятки деревьев и установили памятную табличку, напоминающую о дне образования Гражданской обороны в РФ. 

 

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Фото: главное управление МЧС России по Свердловской области

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