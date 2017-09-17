Яблоневая аллея появилась в Екатеринбурге к юбилею гражданской обороны РФ (ФОТО)

Сотрудники МЧС в Екатеринбурге высадили аллею яблоневых деревьев. Мероприятие было приурочено к 85-летию образования гражданской обороны России, которое отмечается 4 октября.

Памятная аллея из яблонь появилась возле пожарно-спасательной части № 305. Как сообщили сами сотрудники подразделения, они давно задумывались об облагораживании этой территории. Теперь новые насаждения будут напоминать о памятном дне.

Как сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области, в высадке молодых саженцев спасателям помогали курсанты из Уральского техникума «Рифей». Спасатели разных поколений совместно высадили десятки деревьев и установили памятную табличку, напоминающую о дне образования Гражданской обороны в РФ.

Фото: главное управление МЧС России по Свердловской области