80 тагильских подносов представлены на выставке «Живописное чудо» в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике открылась выставка тагильской лаковой живописи.

В рамках музейного проекта «Из нас слагается народ» в Усть-Каменогорске проводится выставка нижнетагильских художников, занимающихся художественной росписью подносов. 80 работ известных мастеров лаковой живописи по металлу представлены в музее-заповедника казахстанского города.





Изделия тагильских мастеров сможет увидеть и приобрести в собственность любой посетитель выставки. Тем более, по мнению специалистов, творения художников Нижнего Тагила являются не только предметами быта, но настоящими произведениями искусства, имеющими художественную ценность, об этом сообщает пресс-служба администрации города.