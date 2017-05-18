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Новости Нижнего Тагила

80 тагильских подносов представлены на выставке «Живописное чудо» в Усть-Каменогорске

18 мая 2017, 13:00Добавить новость
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В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике открылась выставка тагильской лаковой живописи

В рамках музейного проекта «Из нас слагается народ» в Усть-Каменогорске проводится выставка нижнетагильских художников, занимающихся художественной росписью подносов. 80 работ известных мастеров лаковой живописи по металлу представлены в музее-заповедника казахстанского города.

Изделия тагильских мастеров сможет увидеть и приобрести в собственность любой посетитель выставки. Тем более, по мнению специалистов, творения художников Нижнего Тагила являются не только предметами быта, но настоящими произведениями искусства, имеющими художественную ценность, об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

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