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Екатеринбуржцы были обмануты организатором танцевального мастер-класса

18 мая 2017, 08:45Добавить новость
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Жители Екатеринбурга попались на удочку лже-организатора танцевального мастер-класса от известного танцора.

Об этом E1.ru рассказала семья из столицы Урала. Хализов собирал деньги на участие в мастер-классе от финалиста шоу «Танцы» на ТНТ Стаса Литвинова. Однако событие так и не состоялось. Танцоры стали переживать, когда мероприятие переносилось несколько раз.

Стоимость билета, запрошенного за участие, составила тысячу рублей. На мероприятие, по данным группы ВКонтакте, намеревалось пойти более двухсот человек. Многие заплатили мошеннику, передает Е1.ru. В полиции уголовное дело по запросу одной пострадавшей семьи возбуждать не будут, поскольку сумма ущерба мала. Тем не менее в полиции просят обманутых граждан обратиться в органы с заявлением. Тогда будет начата поверка по этому делу.

Как пояснил сам Хализов редакции, он просто не успел перевести назад деньги всем записавшимся, возврат денег в процессе. Отмена мероприятия произошла, по его словам, из-за ссоры с танцором.

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