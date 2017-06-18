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Новости Нижнего Тагила

Учащиеся школы №45 Нижнего Тагила обсудили тему космоса на встрече со специалистом по оптической технике (ФОТО)

18 июня 2017, 13:55Добавить новость
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В Центральной городской библиотеке состоялась встреча учеников 45-й школы Нижнего Тагила с Александром Фрейзом. Дети рассуждали о космосе, познакомились с устройством и работой оптических приборов.

15 июня в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила состоялась встреча школьников со специалистом по оптической технике Александром Фрейзом. Ученики продемонстрировали свои знания Солнечной системы, небесных объектов, галактики.

Школьники вспомнили имена первых космонавтов, полет на Луну и другие темы, связанные с космосом. Самые любознательные и сообразительные получили призы. Александр Фрейз подарил детям гибкую линейку с линзой Френеля и карманную лупу.

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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила

Дети задавали специалисту много вопросов. В практической части занятия школьники учились правильно настраивать телескоп, монокль, бинокль, микроскопы и пользоваться оптической техникой. 

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