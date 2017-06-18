Дети из нижнетагильского летнего лагеря приняли участие в состязаниях «Веселые старты» (ФОТО)

15 июня на площадке перед библиотекой №3 Нижнего Тагила проходили соревнования «Веселые старты» для детей из летнего лагеря. Команды «Молния» и «Стрела» боролись за призы состязаний, участвуя в различных конкурсах.





Началось спортивное мероприятие с приветствия команд. А далее дети отвечали на вопросы жюри, отгадывали загадки о спорте.





Командная эстафета состояла из занимательных конкурсов с прыжками, бегом и упражнений с мячом и обручем. Во время состязаний появилась Баба-Яга, которая похитила детские призы.





Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила



Заметив это, участники состязаний вовлекли старушку в свои соревнования, и она вернула призы.





В итоге состязаний победила дружба: на протяжении всех соревнований счет между командами практически всегда был равный. Все участники получили почетные медали и сладкие призы.