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Новости Нижнего Тагила

Дети из нижнетагильского летнего лагеря приняли участие в состязаниях «Веселые старты» (ФОТО)

18 июня 2017, 12:15Добавить новость
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В Нижнем Тагиле, перед библиотекой №3, прошли детские соревнования участников летнего лагеря «Веселые старты».

15 июня на площадке перед библиотекой №3 Нижнего Тагила проходили соревнования «Веселые старты» для детей из летнего лагеря. Команды «Молния» и «Стрела» боролись за призы состязаний, участвуя в различных конкурсах.

Началось спортивное мероприятие с приветствия команд. А далее дети отвечали на вопросы жюри, отгадывали загадки о спорте.

Командная эстафета состояла из занимательных конкурсов с прыжками, бегом и упражнений с мячом и обручем. Во время состязаний появилась Баба-Яга, которая похитила детские призы.

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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила 


Заметив это, участники состязаний вовлекли старушку в свои соревнования, и она вернула призы.

В итоге состязаний победила дружба: на протяжении всех соревнований счет между командами практически всегда был равный. Все участники получили почетные медали и сладкие призы. 

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