Юные жители Нижнего Тагила побывали в гостях у домовёнка Кузи (ФОТО)

Юные тагильчане узнали про историю появления сказки и цикла мультфильмов по ней. На мастер-классе дети изготовили своих домовят и придумали каждому уникальную историю-сказку. В конце ребята посмотрели мультфильм «Дом для Кузьки», сообщает сайт Центральной городской библиотеки.



Конкурс «В гостях у домовёнка Кузи», книжная выставка и мастер-класс прошли в рамках программы «Ключ от лета». Следующим мероприятием будет путешествие в Королевство кривых зеркал. Оно пройдёт 10 августа.

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила, 18 июля 2017 г.

