| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Юные жители Нижнего Тагила побывали в гостях у домовёнка Кузи (ФОТО)

18 июля 2017, 21:10Добавить новость
дети,Екатеринбург,конкурс,Нижний Тагил,образование,ребенок,Свердловская область,школа,школьники,Центральная городская библиотека,сказка,выставка,мастер-класс,фото
18 июля филиал №3 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила провёл для маленьких читателей мастер-класс в рамках конкурса «В гостях у домовёнка Кузи» и одноимённой книжной выставки.

Юные тагильчане узнали про историю появления сказки и цикла мультфильмов по ней. На мастер-классе дети изготовили своих домовят и придумали каждому уникальную историю-сказку. В конце ребята посмотрели мультфильм «Дом для Кузьки», сообщает сайт Центральной городской библиотеки.

Конкурс «В гостях у домовёнка Кузи», книжная выставка и мастер-класс прошли в рамках программы «Ключ от лета». Следующим мероприятием будет путешествие в Королевство кривых зеркал. Оно пройдёт 10 августа.

 

дети,Екатеринбург,конкурс,Нижний Тагил,образование,ребенок,Свердловская область,школа,школьники,Центральная городская библиотека,сказка,выставка,мастер-класс,фотодети,Екатеринбург,конкурс,Нижний Тагил,образование,ребенок,Свердловская область,школа,школьники,Центральная городская библиотека,сказка,выставка,мастер-класс,фотодети,Екатеринбург,конкурс,Нижний Тагил,образование,ребенок,Свердловская область,школа,школьники,Центральная городская библиотека,сказка,выставка,мастер-класс,фото

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила, 18 июля 2017 г.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Юные книгочеи из Нижнего Тагила проходили квест в городской библиотеке (ФОТО)
5 июня, 07:15
3 1
10-летнего школьника из Екатеринбурга с диагнозом ДЦП не пригласили на последний звонок (ФОТО)
27 мая, 21:45
7 0
3
Юные тагильчане искали клад с пиратскими сокровищами в городской библиотеке (ФОТО)
15 июля, 17:55
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 203
Подписаться на новости