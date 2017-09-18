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Новости Нижнего Тагила

72 театральный сезон стартовал в Нижнетагильском драматическом театре (ФОТО)

18 сентября 2017, 13:30Добавить новость
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Драматический театр Нижнего Тагила открывает свой новый сезон.

72 театральный сезон стартовал с торжественного мероприятия. На нем выступили директор драматического театра Ольга Анисимова и художественный руководитель Игорь Булыгин. Они поделились со зрителями планами на осенний период.

 

С началом сезона всех собравшихся в зале поздравила начальник Управления культуры в Нижнем Тагиле Светлана Юрчишина.

 

На открытии театрального сезона был показан философский спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. Тагильчане в зале переживали все эмоции вместе с героями на сцене. Зрители отметили, что спектакль заставил о многом подумать после его просмотра. Артистов поблагодарили за прекрасную игру и пожелали успехов в новом сезоне.

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Фото: Нижнетагильский драматический театр

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