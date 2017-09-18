72 театральный сезон стартовал в Нижнетагильском драматическом театре (ФОТО)

Драматический театр Нижнего Тагила открывает свой новый сезон.

72 театральный сезон стартовал с торжественного мероприятия. На нем выступили директор драматического театра Ольга Анисимова и художественный руководитель Игорь Булыгин. Они поделились со зрителями планами на осенний период.

С началом сезона всех собравшихся в зале поздравила начальник Управления культуры в Нижнем Тагиле Светлана Юрчишина.

На открытии театрального сезона был показан философский спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. Тагильчане в зале переживали все эмоции вместе с героями на сцене. Зрители отметили, что спектакль заставил о многом подумать после его просмотра. Артистов поблагодарили за прекрасную игру и пожелали успехов в новом сезоне.





Фото: Нижнетагильский драматический театр