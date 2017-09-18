Благотворительная акция «Мир без слез» состоится 20 сентября в Нижнем Тагиле

20 сентября в Детской городской больнице пройдет акция «Мир без слез».

В рамках данной программы профинансирована закупка нового медоборудования для Нижнего Тагила на сумму 1,5 млн рублей.

На мероприятии для пациентов больницы выступят герои из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Помимо этого, дети смогут принять участие в музыкальных номерах с исполнителем детских песен Владимиром Щукиным.

Также в акции примут участие главрач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов, руководитель благотворительной программы «Мир без слез» города Екатеринбурга Татьяна Есаулкова, а также представитель из администрации Нижнего Тагила или Свердловской области.

Сбор гостей начнется с 10:45. Начало акции в 11:00.