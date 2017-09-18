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Новости Нижнего Тагила

Циклон с сильным похолоданием и дождями придет в Нижний Тагил

18 сентября 2017, 11:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,экология,циклон,похолодание,ветер
Сильное похолодание придет в Нижний Тагил с началом недели. Ожидаются дожди и шквальный ветер.

В понедельник, 18 сентября, дневная температура воздуха достигнет отметки +11 оС. Ожидается переменная облачность и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

 

Во вторник пройдет дождь, температура снизится до +4 оС ночью и +9 оС днем. В среду будет немного теплее - воздух прогреется до +15 градусов, но дождь ожидается в течение всего дня. До конца недели сохранится сильный ветер с порывами и холодный дождь.

 

В четверг, 21 сентября, снова похолодает – ночью ожидается +7 оС, днем + 6 оС. Самое ощутимое похолодание, по прогнозам синоптиков, придет в Нижний Тагил в пятницу – ночью столбик термометра опустится до 0 градусов, днем ожидается от +4  до +6 оС.

 
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