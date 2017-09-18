Нижнетагильские художники отпраздновали юбилей

15 сентября состоялось открытие двух выставок в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Выставки объединяет одна тема – юбилей тагильских художников. Со дня основания нижнетагильского отделения Союза художников России прошло 75 лет.



В большом зале музея представлены произведения около 170 художников города, среди которых есть графика, живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В честь праздника труженикам искусства вручили дипломы и памятные подарки, сообщает «Тагильский рабочий».



Отделение Союза художников России в Нижнем Тагиле берёт историю с 1942 года. Несмотря на трудное военное время, люди продолжали думать об искусстве. Потому, по мнению юбиляров, в мирное время жители города обязаны сохранить труды прошлого и достичь новых вершин в искусстве и культуре.