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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские художники отпраздновали юбилей

18 сентября 2017, 06:05Добавить новость
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Нижнетагильское отделение Союза художников России отпраздновало юбилей. Две выставки, посвящённые 75-летию тагильских художников, открылись в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

15 сентября состоялось открытие двух выставок в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Выставки объединяет одна тема – юбилей тагильских художников. Со дня основания нижнетагильского отделения Союза художников России прошло 75 лет.

В большом зале музея представлены произведения около 170 художников города, среди которых есть графика, живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В честь праздника труженикам искусства вручили дипломы и памятные подарки, сообщает «Тагильский рабочий».

Отделение Союза художников России в Нижнем Тагиле берёт историю с 1942 года. Несмотря на трудное военное время, люди продолжали думать об искусстве. Потому, по мнению юбиляров, в мирное время жители города обязаны сохранить труды прошлого и достичь новых вершин в искусстве и культуре.

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