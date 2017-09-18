Северное сияние появилось в небе над Ирбитом (ВИДЕО)

Житель Свердловской области Илья Янковский сумел снять на камеру необычное для региона природное явление. С 14 по 17 сентября он снимал северное сияние в окрестностях Ирбита, смонтировал видеоролик и выложил его на своей странице в соцсети.





Очевидец отметил, что вспышки зеленого цвета не поднимались высоко над горизонтом из-за небольшой мощности геомагнитной бури. Явление не отличалось динамикой и яркостью. Однако из-за продолжительного воздействия «солнечного ветра» полярное сияние длилось 3 ночи.





Молодому человеку удалось запечатлеть начало бури 14 сентября и кратковременную вспышку 16 сентября. Продолжалось сияние и в ночь на 17 сентября, но снять эту часть помешал ливень, рассказал Илья Янковский в соцсети.

Видео: Илья Янковский