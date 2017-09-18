| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свыше тысячи человек приняли участие на Кроссе Нации-2017 в Нижнем Тагиле

18 сентября 2017, 23:35Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,отдых,спорт,бег,кросс нации,тагильский пруд,забег
На набережной Тагильского пруда прошли массовые легкоатлетические соревнования «Кросс Нации-2017». В мероприятии приняли участие около тысячи жителей Нижнего Тагила.

16 сентября на набережной Нижнетагильского пруда состоялся «Кросс Нации-2017». Любой желающий мог попробовать силы в забеге на 1 километр. Опытные и подготовленные участники испытывали возможности на дистанциях 2 и 3 километра.

Как передаёт Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила, в кроссе приняли участие свыше 1000 участников. Также в этот день оказались разыграны 19 комплектов медалей.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Последняя «Гонка героев» сезона состоится в Нижнем Тагиле 2 сентября: не упустите шанс испытать себя! (ФОТО)
23 августа, 14:40
6 0
Улица Горошникова в Нижнем Тагиле будет перекрыта из-за «Кросса наций» (ФОТО)
15 сентября, 20:00
1 0
Новый масштабный фитнес-проект по похудению стартует в Нижнем Тагиле
15 сентября, 12:50
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 44
Подписаться на новости