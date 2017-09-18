Свыше тысячи человек приняли участие на Кроссе Нации-2017 в Нижнем Тагиле

16 сентября на набережной Нижнетагильского пруда состоялся «Кросс Нации-2017». Любой желающий мог попробовать силы в забеге на 1 километр. Опытные и подготовленные участники испытывали возможности на дистанциях 2 и 3 километра.



Как передаёт Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила, в кроссе приняли участие свыше 1000 участников. Также в этот день оказались разыграны 19 комплектов медалей.