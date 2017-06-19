| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Квест на знание пожарной безопасности и ПДД провели полицейские и МЧС Нижнего Тагила для отдыхающих в летнем лагере детей (ФОТО)

19 июня 2017, 11:30Добавить новость
ГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерь

Общественный совет и полицейские Нижнего Тагила в рамках операции «Подросток» посетили детей в летнем лагере. 

Для ребят был организован квест на проверку и закрепление знаний о правилах безопасности. Для этого были приглашены сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ребята отвечали на вопросы сотрудников безопасности, так они преодолевали этапы квеста. Школьники выполняли задания, вспомнили, как правильно переходить проезжую часть, посидели за рулем служебного транспорта, пообщались через рацию, вспомнили, как действовать при пожаре.

ГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерьГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерьГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерь

 

Подобные мероприятия помогают малышам и подросткам приобрести навыки безопасного поведения в быту, на улице, на дороге. Очень хорошо, что проходят такие 

замечательные профилактические акции. А то, что мероприятия проходят именно в игровой форме, позволяет детям лучше усвоить правила, к тому же сближает полицейских и детей! -- отметил член Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Евгений Колпаков.


ГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерьГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерьГИБДД,дети,Нижний Тагил,образование,отдых,Свердловская область,квест,МЧС,летний лагерь

Фото: МВД «Нижнетагильское»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
В Нижнем Тагиле детский лагерь при школе №7 работал с нарушениями 5 июля 2016, 09:00 1
Детские лагеря Свердловской области были в преддверии открытия проверены на пожарную безопасность 1 июня, 07:30
5 372 путёвки будут предоставлены на отдых в лагерях детям из Нижнего Тагила 17 мая, 07:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 67
Подписаться на новости