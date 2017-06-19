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Новости Нижнего Тагила

Квест «Школа безопасности» прошёл в летнем лагере Нижнего Тагила (ФОТО)

19 июня 2017, 07:45Добавить новость
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В летнем лагере «Ребячий особняк» накануне состоялся квест «Школа безопасности». Организаторы проверяли ребят от 7 до 13 лет на знание правил пожарной безопасности, а также на смекалку и ловкость.

На одной из станций ребята составляли слова из слова «огнетушитель. Далее ребята учились правильно подключать электроприборы, а также решали загадки. Затем юные спасатели сбивали водой кегли и проходили по «задымленному» коридору. На творческом этапе ребята вспоминали песни, в которых есть слова на пожарную тематику. А также школьники играли в «немой телефон», жестами объясняя пожароопасные ситуации.

Организаторы сообщили, что все отряды справились с заданиями. По словам ребят, это было легко, интересно и познавательно, передают в КМЦ по пожарной безопасности.

 

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Фото: сайт ГДДЮТ
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