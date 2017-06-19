Квест «Школа безопасности» прошёл в летнем лагере Нижнего Тагила (ФОТО)

На одной из станций ребята составляли слова из слова «огнетушитель. Далее ребята учились правильно подключать электроприборы, а также решали загадки. Затем юные спасатели сбивали водой кегли и проходили по «задымленному» коридору. На творческом этапе ребята вспоминали песни, в которых есть слова на пожарную тематику. А также школьники играли в «немой телефон», жестами объясняя пожароопасные ситуации.



Организаторы сообщили, что все отряды справились с заданиями. По словам ребят, это было легко, интересно и познавательно, передают в КМЦ по пожарной безопасности.