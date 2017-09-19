Билеты раскуплены на первые представления в обновленном цирке Нижнего Тагила (ФОТО)

На первые представления после годичного ремонта билеты в Нижнетагильском цирке раскуплены. Чтобы попасть на остальные спектакли, тагильчане стоят в очередях.

Жители Нижнего Тагила с нетерпением ждали открытие единственного в городе цирка. Годичный капитальный ремонт завершился. Первое представление объявлено на 23 сентября. Однако все билеты уже раскуплены.

Мы за две недели хотели приобрести билеты. Оказалось, что билетов нет ни на 23, ни на 24 сентября. Люди стояли в очередях, -- обратилась в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Ольга.

В кассе журналисту подтвердили информацию о том, что билетов на два ближайших спектакля не осталось.

Билеты остались только на 30 сентября и 1 октября. Кто раскупил все билеты на первые представления, я не могу сказать, -- сообщили в кассе цирка.

Директор тагильского цирка Руслан Марчевский рассказал журналисту TagilCity.ru о причинах больших очередей и отсутствии билетов:

Спектакли 23 и 24 сентября – это целевые мероприятия. Для строителей, для тех, кто работал, строил этот цирк. Из организаций заранее никто не выкупал билеты. О продаже объявили только 18 числа. Системы новые, они подвисали, сейчас все работает без сбоя. А очереди большие, потому что я физически не могу посадить больше двух кассиров. Сейчас в кассе есть около 3000 билетов на другие даты, разве этого мало?

На сайте цирка все билеты можно купить в режиме онлайн. На специальной схеме зала с указанием мест и стоимости видно, что свободные места есть на 30 сентября и на 1 октября.



