Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле и Свердловской области 19 сентября

МЧС оповещает свердловчан о резком похолодании со снижением температуры ниже нуля. Гидрометцентр предполагает понижение температуры воздуха до -3оС 19 сентября в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области. Тагильчане ночью получили СМС от службы спасения с предупреждением о заморозках:





В ближайшие часы и ночью 19 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3оС. Телефон пожарных и спасателей России: 101, -- говорится в тексте сообщения.



Напомним, в начале осени температура уже опускалась ниже нуля – заморозки в Нижнем Тагиле ожидались 7-8 сентября.