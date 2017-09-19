| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле и Свердловской области 19 сентября

19 сентября 2017, 10:30Добавить новость
безопасность,здоровье,МЧС,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,заморозки,предупреждение
МЧС рассылает жителям Нижнего Тагила и Свердловской области СМС с предупреждением о заморозках.

МЧС оповещает свердловчан о резком похолодании со снижением температуры ниже нуля. Гидрометцентр предполагает понижение температуры воздуха до -3оС 19 сентября в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области. Тагильчане ночью получили СМС от службы спасения с предупреждением о заморозках:

В ближайшие часы и ночью 19 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3оС. Телефон пожарных и спасателей России: 101, -- говорится в тексте сообщения.


Напомним, в начале осени температура уже опускалась ниже нуля – заморозки в Нижнем Тагиле ожидались 7-8 сентября.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+9
Свердловская область
Нижний Тагил
+9
утром: +4
днем: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Готовим печное отопление к осенне-зимнему периоду в Нижнем Тагиле
вчера, 11:54
3 0
Грозы, град, сильный ветер и ливни снова ожидаются в Нижнем Тагиле
21 июля, 18:05
6 3
2
Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 июля
20 июля, 17:35
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 153
Подписаться на новости