Участок земли разравнивают под строительство парка «Народный» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Напомним, на северном берегу реки Тагил, между двух автомобильных мостов, администрацией города запланировано строительство парка. В январе там начались первые работы — рабочие вырубили кустарник и некоторые деревья.

Сейчас в этом месте можно наблюдать следующий зримый этап строительства парка «Народный». По состоянию на 20 февраля, там, при помощи экскаватора, были разровнены две крупные площадки. Как рассказал один из рабочих, начало непосредственного создания парка стоит ожидать весной:

Сейчас ещё зима. Тут грунт вперемешку со снегом. Весной это всё растает и осядет. Затем, полагаю, начнётся строительство, -- сказал он журналисту портала TagilCity.ru.

Новый парк задумывается в Нижнем Тагиле как зона для прогулок. Для этого там будут проложены широкие дорожки и посажены различные виды деревьев и кустарников. Будет предусмотрена и спортивная зона. Особенностью парка должен стать участок для приготовления барбекю.