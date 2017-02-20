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Новости Нижнего Тагила

Участок земли разравнивают под строительство парка «Народный» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 февраля 2017, 18:55Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,парк,парк Народный
С прошлой недели на берегу реки Тагил работает экскаватор. Там идёт разравнивание площадки, где в будущем будет создан парк «Народный».

Напомним, на северном берегу реки Тагил, между двух автомобильных мостов, администрацией города запланировано строительство парка. В январе там начались первые работы — рабочие вырубили кустарник и некоторые деревья.

 

Сейчас в этом месте можно наблюдать следующий зримый этап строительства парка «Народный». По состоянию на 20 февраля, там, при помощи экскаватора, были разровнены две крупные площадки. Как рассказал один из рабочих, начало непосредственного создания парка стоит ожидать весной:

 

Сейчас ещё зима. Тут грунт вперемешку со снегом. Весной это всё растает и осядет. Затем, полагаю, начнётся строительство, -- сказал он журналисту портала TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,отдых,парк,парк НародныйНижний Тагил,отдых,парк,парк Народный

 

Новый парк задумывается в Нижнем Тагиле как зона для прогулок. Для этого там будут проложены широкие дорожки и посажены различные виды деревьев и кустарников. Будет предусмотрена и спортивная зона. Особенностью парка должен стать участок для приготовления барбекю.

 

Нижний Тагил,отдых,парк,парк Народный

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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