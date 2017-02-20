Московский театр Армена Джигарханяна выступит в Нижнем Тагиле со спектаклем «Кафе «Жизнь в розовом свете» 23 февраля

23 февраля на сцене ДК «Окунева» состоится самый известный и популярный спектакль Театр п/р А. Джигарханяна «Кафе «Жизнь в розовом свете» в постановке французского режиссера Лео Е. Манна. Главную роль в спектакле играет Анатолий Кот. В постановке переплелось все: измены, любовь, страсть, смерть. Зритель погрузится в атмосферу юмора, иронии и любви. Эта непростая и одновременно юмористическая история о супружеских секретах. Что происходит, когда большая часть жизни прожита в «Розовом свете»? Чтобы узнать ответ, нужно непременно увидеть эту постановку.
Стоит отметить, что исполнитель главной роли Анатолий Кот уже обрел в Нижнем Тагиле преданных поклонников, когда сыграл в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся», поставленном при участии УВЗ и Нижнетагильского Драматического театра. «Кафе «Жизнь в розовом цвете» — это еще один шанс для тагильчан увидеть уже полюбившегося актера.
Билеты можно приобрести в кассах ДК Окунева и КДК Современник. Тел. 377-593