Книга о животном и растительном мире Висимского заповедника презентована в Нижнем Тагиле

В Нижний Тагил прибыли руководители «Уральского провинциального издательства» Сергей и Илья Чумаковы в сопровождении эколога Ангелины Акиловой. Гости презентовали книгу писателя Александра Пискунова. Они познакомили тагильчан с уральским натуралистом, автором изданной книги «В глуши таежной». В произведении собраны рассказы о растительном и животном мире уральских заповедных мест, в том числе и Висимского государственного заповедника.
Вышедшая в свет книга содержит иллюстрации, созданные сотрудниками заповедника, фотографами, краеведами, натуралистами.
Выставка фотографий в здании библиотеки будет открыта до 31 марта, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.