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Новости Нижнего Тагила

Книга о животном и растительном мире Висимского заповедника презентована в Нижнем Тагиле

20 марта 2017, 08:40Добавить новость
выставка,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,библиотека,Висимский заповедник,природа
В Нижний Тагил прибыли руководители «Уральского провинциального издательства» Сергей и Илья Чумаковы в сопровождении эколога Ангелины Акиловой. Гости презентовали книгу писателя Александра Пискунова. Они познакомили тагильчан с уральским натуралистом, автором изданной книги «В глуши таежной». В произведении собраны рассказы о растительном и животном мире уральских заповедных мест, в том числе и Висимского государственного заповедника.

Вышедшая в свет книга содержит иллюстрации, созданные сотрудниками заповедника, фотографами, краеведами, натуралистами.

Выставка фотографий в здании библиотеки будет открыта до 31 марта, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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