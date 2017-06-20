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Логотип к 300-летию Екатеринбурга выберут народным голосованием 27 июня

20 июня 2017, 10:20Добавить новость
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Лучшая эмблема станет официальным символом городского праздника.

27 июня будет выбран лучший логотип к 300-летию города Екатеринбурга. Отдать свой голос за понравившийся вариант эмблемы можно на сайте администрации города, сообщает «Уралинформбюро».

 

Выбор эмблемы станет завершающим этапом конкурса, который был начат в прошлом году, в предыдущий день города. Жюри конкурса этой весной выбрало 5 лучших работ. Эти проекты были вынесены на суд екатеринбуржцев.

 

Лучший логотип, набравший больше всего голосов, станет официальным символом 300-летия Екатеринбурга. Автор выбранной эмблемы получит награду в 300 тыс. рублей.

 

Само 300-летие Екатеринбурга состоится в 2023 году.

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