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Новости Нижнего Тагила

Певица IOWA объявила победителей конкурса #Выпускной2к17 «ВКонтакте»

20 июня 2017, 21:05Добавить новость
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Сегодня IOWA объявила победителей видеоконкурса #Выпускной2к17, а ВКонтакте анонсировали большой #VKLive в день школьных выпускных с участием Егора Крида, Сергея Лазарева, Сергея Дружко и многих других. ВКонтакте проведёт Выпускной #VKLive с участием IOWA, Егора Крида, Сергея Дружко и других звёзд 

ВКонтакте и группа IOWA подвели итоги конкурса #Выпускной2к17 и выбрали три самых креативных видео об окончании школы. Победителями стали выпускники московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана, школы №10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска.

23 июня IOWA сыграет концерт в актовом зале одной из этих школ, а остальные призёры получат билеты на VK Fest и памятные сувениры от ВКонтакте.

Всего на конкурс было отправлено более 1500 видеороликов. 

Кроме того, 23 июня с 13:00 в сообществе «Выпускной 2017» (vk.com/v17) в прямом эфире пройдёт специальный выпуск #VKLive с участием Егора Крида, Сергея Лазарева, Kristina Si, Дмитрия Маликова, Сергея Дружко и других артистов, а также с включениями концерта IOWA. 

В мае ВКонтакте запустила проект «Выпускной 2017»: более 300 тысяч старшеклассников уже получили цифровые выпускные альбомы. Всего участие в акции #Выпускной2к17 приняло свыше полумиллиона человек — более 80% выпускников школ этого года.
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