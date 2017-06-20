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Новости Нижнего Тагила

Катание на лошадях в неположенных общественных местах Нижнего Тагила будет запрещено новыми правилами

20 июня 2017, 18:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле, согласно постановлению администрации города, ужесточаются правила содержания животных и предоставления услуг, связанными с ними.Только четыре специальных места будут отведены под катание на лошадях в Нижнем Тагиле. 

Изменения в соответствующих правилах коснулись и предоставления такой услуги, как катание на лошадях и других животных.

Согласно Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, только четыре специально отведенные места могут использования для катания на животных.

Это участок по проспекту Строителей - от Театральной площади до домов №4 и №5 проспекта Строителей. Второй участок - территория «Парка культуры и отдыха металлургов» в Тагилстроевском районе.

В Дзержинском районе для оказания таких услуг выделены два места: лесопарковая зона по улице Зари, располагающаяся за площадью Танкостроителей, зеленая зона по Ленинградскому проспекту - между улицами Володарского и домами №30 и №32 по улице Калинина.

В остальных местах катание на животных запрещено и будет наказываться. Граждане, нарушившие правила, будут привлечены к административной ответственности. 

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