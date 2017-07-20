Автомойщики со всей Свердловской области соревновались в мастерстве в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоялся 15-й областной конкурс среди автомойщиков.

В необычном соревновании приняли участие автомойщики почти из всех городов Свердловской области. В каждой команде было по 2 специалиста. Их заданием было за 25 минут отмыть и тщательно отполировать автомобиль и помыть коврики из салона ТС.





Как пишет «Тагильский рабочий», основными критериями оценки было не только качество выполненной работы, но еще и внешний вид участников, и соблюдение техники безопасности.





Основной целью мероприятия является популяризация профессии.