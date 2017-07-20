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Новости Нижнего Тагила

Милитари-фестиваль с реконструкцией Сталинградской битвы, выступлениями артистов эстрады и салютом состоится в Нижнем Тагиле в честь Дня танкиста

20 июля 2017, 13:25Добавить новость
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Военно-патриотический фестиваль, посвящённый Дню танкиста, состоится 9 сентября на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. Конкурс на его проведение объявлен Департаментом государственных закупок Свердловской области. Оказание услуг по проведению праздника оценено в 25,5 млн рублей.

На эти средства будут организованы масштабные народные гуляния. Основные события праздника будут проходить на полигоне «Старатель». Там будет проведена реконструкция Сталинградской битвы с участием более 100 человек, экипированных формой и амуницией того времени. Ожидается также участие ретро автомобилей и советской бронетехники времён ВОВ.

Согласно условиям закупки, фестиваль будет сопровождаться концертными выступлениями артистов – участников «вокальных и балетных групп, фольклорных и этнографических ансамблей». По условиям конкурса, в честь праздника в Нижнем Тагиле должен выступить артист, имеющий опыт записи на Федеральных телеканалах.

Планируется организовать и развлекательную программу для детей. Для маленьких гостей фестиваля будут действовать не менее пяти тематических площадок.

Организаторы прогнозируют, что демонстрационный центр НТИИМ на Старателе в День танкиста посетят не менее 3000 человек.

 

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Фото: полигон НТИИМ


В Нижнем Тагиле будут организованы и другие площадки для народных гуляний. Там будут размещены светодиодные экраны, на которые будет транслироваться проводимая на Старателе историческая реконструкция.

На Площади Славы в Дзержинском районе пройдёт фестиваль военной и уральской кухни, для гостей которого будут организованы мастер-классы, творческие выступления, фотозоны.

Третья площадка праздника также разместится на Вагонке - на площади перед Дворцом культуры им. Окунева. Ожидается, что днём там состоится концерт и выставка военной техники, а после заката праздник будет завершён 15-минутным салютом.  

Победитель конкурса на проведение этого фестиваля будет определён 9 августа. За месяц до Дня танкиста.

Напомним, решение праздновать в Нижнем Тагиле День танкиста было принято после переноса выставки вооружений Russia Arms Expo в Подмосковье. В конце мая инициативу поддержало Министерство обороны РФ.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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