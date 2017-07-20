Милитари-фестиваль с реконструкцией Сталинградской битвы, выступлениями артистов эстрады и салютом состоится в Нижнем Тагиле в честь Дня танкиста

На эти средства будут организованы масштабные народные гуляния. Основные события праздника будут проходить на полигоне «Старатель». Там будет проведена реконструкция Сталинградской битвы с участием более 100 человек, экипированных формой и амуницией того времени. Ожидается также участие ретро автомобилей и советской бронетехники времён ВОВ.



Согласно условиям закупки, фестиваль будет сопровождаться концертными выступлениями артистов – участников «вокальных и балетных групп, фольклорных и этнографических ансамблей». По условиям конкурса, в честь праздника в Нижнем Тагиле должен выступить артист, имеющий опыт записи на Федеральных телеканалах.



Планируется организовать и развлекательную программу для детей. Для маленьких гостей фестиваля будут действовать не менее пяти тематических площадок.



Организаторы прогнозируют, что демонстрационный центр НТИИМ на Старателе в День танкиста посетят не менее 3000 человек.

Фото: полигон НТИИМ



В Нижнем Тагиле будут организованы и другие площадки для народных гуляний. Там будут размещены светодиодные экраны, на которые будет транслироваться проводимая на Старателе историческая реконструкция.



На Площади Славы в Дзержинском районе пройдёт фестиваль военной и уральской кухни, для гостей которого будут организованы мастер-классы, творческие выступления, фотозоны.



Третья площадка праздника также разместится на Вагонке - на площади перед Дворцом культуры им. Окунева. Ожидается, что днём там состоится концерт и выставка военной техники, а после заката праздник будет завершён 15-минутным салютом.



Победитель конкурса на проведение этого фестиваля будет определён 9 августа. За месяц до Дня танкиста.



Напомним, решение праздновать в Нижнем Тагиле День танкиста было принято после переноса выставки вооружений Russia Arms Expo в Подмосковье. В конце мая инициативу поддержало Министерство обороны РФ.