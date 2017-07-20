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Новости Нижнего Тагила

Детские онлайн-казино начали блокировать в России

20 июля 2017, 13:50Добавить новость
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Детские онлайн-казино в России будут блокировать. Федеральная надзорная служба начала борьбу с азартными онлайн-играми для детей

Первым сайтом, который внесен в черный список интернет-ресурсов, стал csgofast.com. Его основная аудитория – дети - играют в онлайн-версию Counter-Strike, выигрывая необходимые для игры оружие, средства для защиты и прочее.

По предписанию ФНС, один из крупнейших ресурсов онлайн-казино уже заблокирован, сообщает газета «Известия».

Внесенные в 2015 году поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях вступили в силу. Они определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в интернете и дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.

Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов считает:

Проблема в том, что сотрудники МВД, как и многие родители детей, не воспринимали эту проблему как серьезную. Но они должны будут отреагировать. Вся эта система детских казино незаконна. Они подлежат блокировке.

 

 

 

 

 
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Комментарии (1)
Sonic 20.07.2017 14:26:37 #
Детские онлайн-казино...
 
Это словосочетание у меня режет слух.
Почему? Смотрите сами.
Counter-Strike (а в данном случае имеется в виду Counter-Strike: Global Offensive) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ игрой для детей.
У нее есть соответсвующий возрастной рейтинг, ибо в игре есть насилие и кровь. А про то, что происходит в онлайне я вообще молчу.
 
Далее, в тексте говорится о "видах оружия", которые дети выбивают. Так вот, стоят эти вещи как правило довольно дешево (такие вещи стоят буквально копейки). Действительно ценные вещи можно получить из специальных ящиков - кейсов. Они тоже выбиваются в игре довольно просто, сами они не представляют ценности. Зато представляет ценность их содержимое. Но чтобы его получить нужно купить игровой предмет - специальный ключ. И покупается он за реальные деньги, причем не малые. И поверьте - некоторые предметы стоят не один десяток тысяч рублей. Да, предмет, который нельзя потрогать и существует только в игре, стоит больше чем зарплата рядового работника в России.
 
К чему я все это клоню? Я хочу сказать, что дети не должны играть в подобное. Во-первых, игра жесткая. В эту игру первым делом должны играть взрослые люди. А это значит что возможны оскорбления со стороны взрослых.
 
Во-вторых, как уже я описал выше - в игре есть внутриигровой магазин, где покупаются вещи за реальные деньги. Эти предметы сделаны лишь для украшения оружия и экипировки персонажа и больше ничего. А значит такое себе могут позволить люди с каким-нибудь стабильным и немалым заработком. Конечно, можно ничего не покупать и играть в свое удовольствие, но разве ребенок удержиться, увидев красиво разрисованную пушку? Впрочем, это касается и мобильных игр с донатом.
 
Было бы лучше, чтобы у нас по каждой серьезной онлайн игре специальные сайт регистрации, как в Китае (там к примеру есть официальный сайт правительства CS:GO). Так они борятся с нечестными игроками, мошенниками и неадекватными людьми, ибо для регистрации нужно предоставлять свои настоящие данные, включая данные паспорта. И это действительно работает.
 
Есть еще вариант ограничить доступ к компьютеру. Скажем, не позволять запускать на машине игры, у которых возрастной рейтинг выше возраста ребенка. В этом случае проще всего у игровых приставок - у них это встроенная функция. Там даже есть ограничение по времени, чтобы ребенок не засиживался за играми. С компьютерами немного сложнее, но тут всего лишь нужно найти нужную программу.
 
А говоря по казино - ну, есть же букмекерские конторы. Почему их не блокируют? Или там паспорт требуют?
 
Простите, много текста получилось.
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