Детские онлайн-казино начали блокировать в России

Детские онлайн-казино в России будут блокировать. Федеральная надзорная служба начала борьбу с азартными онлайн-играми для детей.

Первым сайтом, который внесен в черный список интернет-ресурсов, стал csgofast.com. Его основная аудитория – дети - играют в онлайн-версию Counter-Strike, выигрывая необходимые для игры оружие, средства для защиты и прочее.





По предписанию ФНС, один из крупнейших ресурсов онлайн-казино уже заблокирован, сообщает газета «Известия».





Внесенные в 2015 году поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях вступили в силу. Они определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в интернете и дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.





Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов считает:



