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Новости Нижнего Тагила

Енот Борис из контактного зоопарка в Екатеринбурге обзавелся подругой (ФОТО)

20 сентября 2017, 19:00Добавить новость
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Для енота-полоскуна Бориса из екатеринбургского контактного зоопарка «Парк бабочек» нашли самку енота.

Как рассказали сотрудники зоопарка, найти для Бориса подругу они пытались очень долго. Однако, поиски окончились.

 

Самка енота Лиса поселилась в вольере с Борисом спустя месяц нахождения в карантине. Девочка оказалось со скверным характером. Первым делом, Лиза выгнала из своего домика Бориса. Также она пыталась оторвать табличку с его вольера.

 

Однако сейчас Борис и Лиса уже привыкли друг к другу. Сотрудники зоопарка отметили, что самка, в отличии от Бори, очень активна и часто скачет по вольеру, пишет Е1.ru.

 

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Фото: E1.ru

 

 
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