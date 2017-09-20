Енот Борис из контактного зоопарка в Екатеринбурге обзавелся подругой (ФОТО)

Для енота-полоскуна Бориса из екатеринбургского контактного зоопарка «Парк бабочек» нашли самку енота.

Как рассказали сотрудники зоопарка, найти для Бориса подругу они пытались очень долго. Однако, поиски окончились.

Самка енота Лиса поселилась в вольере с Борисом спустя месяц нахождения в карантине. Девочка оказалось со скверным характером. Первым делом, Лиза выгнала из своего домика Бориса. Также она пыталась оторвать табличку с его вольера.

Однако сейчас Борис и Лиса уже привыкли друг к другу. Сотрудники зоопарка отметили, что самка, в отличии от Бори, очень активна и часто скачет по вольеру, пишет Е1.ru.

Фото: E1.ru