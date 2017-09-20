22 сентября Нижнетагильский театр кукол открывает 74-ый театральный сезон. Для зрителей и гостей будет представлена премьера спектакля «Волшебное кольцо», сценарий для которого написала бывшая тагильчанка и известный российский драматург Анна Богачёва.



Ожидается не просто театральная постановка, а спектакль с необычным режиссёрским подходом: сцена превратится в кухню, на которой актёры будут печь пряники, наполняя зрительный зал притягательными ароматами.



23 и 24 сентября в фойе театра пройдёт мероприятие «Анькины пряники». Это мастер-класс по росписи пряников от тагильского кондитера Анны Черных. Гостей, которые примут участие в мастер-классе, будет ждать настоящая ароматная сказка, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.