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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский театр кукол открывает 74-ый театральный сезон

20 сентября 2017, 22:35Добавить новость
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Театр кукол Нижнего Тагила приглашает зрителей на открытие 74-го театрального сезона. Гостей ожидает премьера нового спектакля и мастер-класс по росписи пряников.

22 сентября Нижнетагильский театр кукол открывает 74-ый театральный сезон. Для зрителей и гостей будет представлена премьера спектакля «Волшебное кольцо», сценарий для которого написала бывшая тагильчанка и известный российский драматург Анна Богачёва.

Ожидается не просто театральная постановка, а спектакль с необычным режиссёрским подходом: сцена превратится в кухню, на которой актёры будут печь пряники, наполняя зрительный зал притягательными ароматами.


23 и 24 сентября в фойе театра пройдёт мероприятие «Анькины пряники». Это мастер-класс по росписи пряников от тагильского кондитера Анны Черных. Гостей, которые примут участие в мастер-классе, будет ждать настоящая ароматная сказка, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.

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