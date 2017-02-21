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Новости Нижнего Тагила

Массы снега срываются с крыш в Нижнем Тагиле из-за оттепели

21 февраля 2017, 15:20Добавить новость
безопасность,Нижний Тагил,погода,снег,таяние,крыши,крыша,опасность
Пришедшее на Урал тепло и установившаяся плюсовая температура спровоцировали начало таяния снега, который, срываясь с крыш, стал угрожать здоровью и безопасности жителей Нижнего Тагила.

Как и обещали синоптики, на этой неделе со стороны Атлантического океана на Урал пришли теплые воздушные массы. Это ускорило начавшийся на прошлой неделе процесс таяния снега на крышах домов и балконов. Сегодня, 21 февраля, сразу несколько тагильчан сообщили редакции портала TagilCity.ru о том, как рядом с ними падали большие массы льда и снега:

 

Сегодня шёл мимо пятиэтажки у Райта на Садовой. В паре сантиметров от меня упала огромная глыба снега. Ещё бы шаг сделал и всё, -- рассказал один из жителей Нижнего Тагила.

 

В связи с этим на улице следует проявлять осторожность — не ходить слишком близко к домам и обходить места возможного падения снега и сосулек.

 

В конце этой, начале следующей недели синоптики предсказывают похолодание. Это может вызвать как образование гололёда на дорогах, так и новые снегопады. Уже сейчас толщина снежного покрова превышает норму на 15 сантиметров. Все это может привести в Нижнем Тагиле к ещё одному сильному половодью.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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