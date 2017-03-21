Учения по спасению провалившегося под лёд человека и отработка способов эвакуации прошли на спасательной станции Нижнего Тагила (ФОТО)

21 марта на спасательной станции состоялись учения по спасению провалившегося под лёд человека. Организаторы учений сделали их максимально реальными — в полынье, по горло в воде, ждал помощи живой человек. Это был профессиональный водолаз. Спасатели помогли ему выбраться на лед, после чего погрузили в специальные сани и транспортировали на берег, где «пострадавшего» укутали в «космическое» одеяло, переложили на носилки и доставили к точке эвакуации.

В рамках отработки способов эвакуации ещё одному человеку помогли спуститься с балкона на втором этаже. Для этого использовалась трехколенчатая лестница.

Перед практической частью был проведён урок, где спасатели «освежили» свои знания о мерах безопасности на воде, спасении утопающих, организации работ во время паводка и способах оказания первой помощи.

На уроке отметили, что через несколько недель лёд станет игольчатым. Провалившемуся человеку выбраться самостоятельно практически невозможно — кусочки льда облепляют тело человека, затрудняя движения, а края полыньи не выдерживают веса тела. Крепкий мужчина может продержаться в воде только 15 минут, затем от усталости и переохлаждения он теряет волю к жизни.

Спасение на весеннем льду — очень опасный процесс. К утопающему нужно подбираться с той стороны, откуда шел человек, и туда же и выбираться. Нельзя протягивать тонущему руку, он утянет вас за собой. Чтобы вытащить человека используйте шарф, куртку, палку или другой предмет, который можно использовать как веревку. Не кидайтесь к тонущему без оглядки: поищите на берегу сподручные предметы и позовите на помощь других людей, -- рассказал собравшимся начальник спасательной станции Нижнего Тагила, номинант на премию «Человек года-2017» Владимир Александренко.

Когда лед станет опасным, спасатели повторят тренировку в районе так называемой «Горячки».