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Новости Нижнего Тагила

Пункты обогрева появятся на перевале Дятлова

21 сентября 2017, 22:05Добавить новость
отдых,Свердловская область,туризм,перевал дятлова,пункт обогрева,гора,переохлаждение
Для того чтобы сократить число жертв среди туристов на перевале Дятлова планируется создать пункты обогрева. Соответствующая инициатива внесена в Законодательное собрание Свердловской области.

18 сентября на перевале Дятлова от переохлаждения погиб 58-летний турист из Кемерово. Тело мужчины следователи планировали спустить с перевала в четверг, 21 сентября. Общественная группа фонда «Памяти группы Дятлова» намерена сократить число туристов, гибнущих от переохлаждения во время восхождения.

Для этого в Заксобрание Свердловской области внесена инициатива об организации на перевале Дятлова пунктов обогрева. На этих пунктах можно будет переждать непогоду, подкрепиться пищей и согреться. Подобная практика реализуется в Австралии и странах Европы, сообщает Ura.ru.

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