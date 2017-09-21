Пункты обогрева появятся на перевале Дятлова

18 сентября на перевале Дятлова от переохлаждения погиб 58-летний турист из Кемерово. Тело мужчины следователи планировали спустить с перевала в четверг, 21 сентября. Общественная группа фонда «Памяти группы Дятлова» намерена сократить число туристов, гибнущих от переохлаждения во время восхождения.



Для этого в Заксобрание Свердловской области внесена инициатива об организации на перевале Дятлова пунктов обогрева. На этих пунктах можно будет переждать непогоду, подкрепиться пищей и согреться. Подобная практика реализуется в Австралии и странах Европы, сообщает Ura.ru.