«Спокойной ночи малыши» побывали у юных тагильских пациентов

20 сентября для пациентов детской городской больницы Нижнего Тагила случился настоящий праздник. К ним в гости приехали любимые герои передачи «Спокойной ночи малыши»: Хрюша, Степашка и Каркуша. Встреча состоялась в рамках благотворительной акции «Мир без слёз».
Вместе с героями передачи известный композитор Владимир Щукин развлекал детей конкурсами и песнями. В конце мероприятия каждый юный пациент получил в подарок волшебный сундучок с карандашами и красками.
Помимо выступления для детей организаторы благотворительной акции «Мир без слёз» предоставили в распоряжение детской больницы оборудование и инструменты для эндохирургии хирургического отделения на сумму 1 500 000 рублей. Данное оборудование сократит период реабилитации и время пребывания пациентов в лечебном учреждении.
«Спокойной ночи малыши» побывали у юных тагильских пациентов21 сентября 2017, 00:05Добавить новость
20 сентября для пациентов детской городской больницы Нижнего Тагила случился настоящий праздник. К ним в гости приехали любимые герои передачи «Спокойной ночи малыши»: Хрюша, Степашка и Каркуша. Встреча состоялась в рамках благотворительной акции «Мир без слёз».
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