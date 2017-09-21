Тагильские старшеклассники и студенты побывали на поле «боевых действий» (ВИДЕО)

19 сентября под Нижним Тагилом прошла игра «Враги не пройдут!».

Участие в мероприятии приняли студенты СУЗов, старшеклассники, а также участники военно-патриотических клубов города.

Игра началась с того, что все участники собрались рано утром во Дворце молодежи. Там ребят разделили на три команды – желтые, красные и синие. Затем каждая команда выбрала свой маршрут. После чего молодых бойцов посадили в автобусы, которые отвезли их в район Анатольевского никелевого рудника.

Три команды должны были добраться по своему маршруту до базы. При этом им необходимо это сделать скрытно. Помимо этого, к каждому отряду был подключен боец спецназа, который давал ребятам дополнительные задания в ходе прохождения маршрута.

Когда все добрались до точки назначения, команды разделили на отряды по 10 человек. Первый отряд занимался лагерем – разжиганием костра, установкой и маскировкой палаток. Второй отряд занимались переправкой через глубокий овраг. А третий отряд проходил полосу препятствий.

После этого все отправились на боевые учения, где совместно с бойцами спецназа отрабатывали выполнение боевых команд. В конце ребята двинулись на марш-бросок, где их ждала «засада». Однако молодые бойцы миновали ее без особых трудностей.

После всех испытаний, ребята отправились в последнюю «секретную» точку. Там их накормили вкусным обедом, а также подвели итоги игры. Победителем стала команда желтых, синие заняли второе место, а красные – третье, пишет сайт Городского Дворца молодежи Нижнего Тагила.

Фото, видео: Городской Дворец молодежи