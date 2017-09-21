Юные тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Полиция глазами детей»

Тема мероприятия – «Полиция глазами детей». Оно посвящено 300-летию полиции России и 100-летию советской милиции, рассказали в пресс-службе.





Возрастные группы – 7-10 и 11-14 лет. В каждой из них жюри выберет работы победителей.





Итоги конкурса рисунков огласят 10 ноября, когда традиционно празднуется День сотрудника ОВД. Победителям вручат призы и дипломы.



Юных тагильчан информируют: