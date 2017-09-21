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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Полиция глазами детей»

21 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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Тагильская полиция приглашает юных тагильчан к участию в конкурсе рисунков.

Тема мероприятия – «Полиция глазами детей». Оно посвящено 300-летию полиции России и 100-летию советской милиции, рассказали в пресс-службе.

Возрастные группы – 7-10 и 11-14 лет. В каждой из них жюри выберет работы победителей.

Итоги конкурса рисунков огласят 10 ноября, когда традиционно празднуется День сотрудника ОВД. Победителям вручат призы и дипломы.

Юных тагильчан информируют:

 

На конкурс принимаются только рисунки, выполненные на бумаге формата А-3, с прикреплёнными к ним биографическими справками об авторах с указанием фамилии и имени, возраста, номера школы и класса, полными данными родителей (ФИО, место работы, №№ телефонов) и преподавателя изостудии, если работа готовилась под его руководством. Работы предоставлять до 16 октября в пресс-группу МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. К.Маркса, 49, кабинет 38-39.

 
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