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Новости Нижнего Тагила

Армия в миниатюре расположилась в Центральной библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

22 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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В Центральной библиотеке Нижнего Тагила работает выставка под названием «Сквозь времена. Военно-историческая миниатюра», на которой представлены модели военной техники, оружия и вооружения разных стран.

На выставке экспонируются модели самых разных войск – ВВС, ВМФ, ВДВ, сухопутных, ракетных и многих других. Фигуры воинов из разных эпох выполнены очень достоверно, передает пресс-служба городской библиотеки.

Экспонаты были предоставлены участниками военно-исторического клуба «Масштаб». Моделисты – Сергей Чернин, Павел Маланичев, Сергей Деревков, Игорь Рябчиков. Они признались, что создание миниатюрной армии – кропотливая и сложная работа, на которую уходит до нескольких недель. От клуба «Масштаб» для кадетов будет проведен мастер-класс по созданию моделей.

Помимо миниатюр на выставке тагильчане и гости города смогут увидеть издания по истории одежды, вооружения войск, справочники и журналы по оружию.

 

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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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